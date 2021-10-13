Доходы Петербурга в 2021 году должны вырасти на 130,8 миллиарда рублей

Депутатам ЗакСа представили проект осенней корректировки бюджета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга надеются увеличить доходы городского бюджета почти на 131 миллиард рублей. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании городского парламента, где будет случаться вопрос об осенней корректировке бюджета.

- Экономика города восстанавливается за счет упрощенного налогообложения и работе малых и средних предприятий, - отметил Батанов.

Так, запланированные ранее годовые доходы в 651,7 млрд вырастут до 782,5 млрд (+130,8 млрд). Подрастут и расходы, но не так сильно - с 741,4 до 786,1 (+44,7 млрд). Таким образом, дефицит бюджета уменьшится с 89,7 до 36, млрд рублей.

При этом возросшие собственные доходы города (113,4 из 130,8 млрд) позволят выделить дополнительные средства на социальные программы. В том числе «Молодежи - доступное жилье» (+6 млрд), улучшение жилищных условий петербуржцев (+8 млрд), повышение соцвыплат, в том числе многодетным и другое.