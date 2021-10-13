Смольный заявил о готовности слияния карт "Подорожник" и московской "Тройки" Фото: Александр ГЛУЗ

В Смольном заявили, что не отказались от идеи слияния проездных карт "Подорожник" и московской "Тройки". О готовности к объединению проездных рассказали 13 октября 2021 года в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

- Петербург прорабатывает вопрос внедрения "Тройки" для оплаты проезда, в том числе технические, финансовые и юридические стороны. Это позволит туристам - пользователям "Тройки" совершать поездки в Петербурге привычным для них способом. Отказываться от карты "Подорожник" мы не планируем, карта "Тройка" может быть дополнением, - подчеркнули в пресс-службе.

В целом в городе планируют перейти на новую модель транспортного обслуживания, в частности, внедрять решения по обработке билетов с использованием "облачных технологий". Данные технологии позволяют отказаться от пластиковых карт и использовать смартфон в качестве идентификатора (токена), для которого могут быть сформированы различные тарифные планы в зависимости от количества совершаемых поездок, либо от времени поездок.