Более 400 человек госпитализировали из-за коронавируса в Петербурге

Число госпитализаций больных с коронавирусом выросло в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки выросло число госпитализаций больных коронавирусом. Так, на 13 октября 2021 года в стационарах оказались более 400 человек. Рост за день составил более 130 пациентов. Об этом рассказали в Смольном.

- За день в больницы города с коронавирусом поступили 436 пациентов. Также были выписаны 522 человека, - говорится в отчете городской администрации.

Всего в городских больницах Петербурга находятся почти 6,7 тысяч человек. Сейчас с зараженными работаю 17 больниц, из них 14 городских и три федеральных стационара. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 593 человека, еще 265 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Также на амбулаторном лечении от коронавируса в Петербурге на данный момент более 31,8 тысяч горожан. Из них почти все получают бесплатные лекарства.