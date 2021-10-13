Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 октября 2021 13:20

Контрольно-счетная палата проверит законность бюджетных трат в Петербурге

Проект постановления практически единогласно приняли городские депутаты
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый состав Заксобрания проверит траты прошлого.

Новый состав Заксобрания проверит траты прошлого.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге решили проверить, как предыдущий созыв Законодательного собрания расходовал средства из бюджета в период с 2019 по 2021 год. Этим, по решению народних избранников парламента Северной столицы, займется Контрольно-счетная палата.

За проверку на заседании ЗакСа проголосовали 47 из 48 присутствующих. Автором инициативы выступил Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента. Контрольно-счетная палата проверит расходы VI созыва на предмет экономность, эффективности и законности.

Раннее «Комсомольская правда» писала о том, что большинством голосов депутаты Законодательного собрания утвердили кандидатуру главы администрации Центрального района Максима Мейксина на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, который ранее занимал нынешний спикер ЗакСа Александр Бельский.