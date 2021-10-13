Комздрав опроверг резкий рост заражений коронавирусом среди детей в Петербурге

Комздрав опроверг рост заражений коронавирусом среди детей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что серьезного роста заболеваемости коронавирусом среди детей в городе нет. Об этом в ведомстве рассказали в среду, 13 октября 2021 года, после того, как петербуржцы стали говорить об очередях из машин скорой помощи у больницы имени Филатова.

- Ощутимого роста заболеваемости детей коронавирусной инфекцией в первые недели октября по сравнению с сентябрем не наблюдается. Общий рост поступлений детей в стационар связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, - пояснили в комитете.

Отмечается, что за минувшую неделю в больницу имени Филатова поступили 83 ребенка с коронавирусом.

Всего в стационаре развернуто 362 койки для лечение несовершеннолетних с COVID-19. Еще 15 мест развернуто в Педиатрическом университете. На данный момент свободно около 16 процентов мест.