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Общество13 октября 2021 14:38

24 тонн креветок заблокировали в порту Петербурга

Разрешение на ввоз не дар Россельхознадзор
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В порту Петербурга нашли 24 тонны "неправильных" креветок.

В порту Петербурга нашли 24 тонны "неправильных" креветок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

24 тонны замороженных аргентинских креветок, приплывших в Петербург морем, судя по всему уплывут обратно. Северо-Западное управление Россельхознадзора не дало разрешения на ввоз морепродуктов в страну.

- В ходе проведения ветеринарного контроля выявлены коробки с номером завода-производителя PAMPAFISHS.A., который не был указан в ветеринарных сопроводительных документах. Согласно указанию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору данный производитель исключен из реестра предприятий третьих стран, которым разрешен ввоз товаров в Россию, - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом по документам производителем числилась «правильная» фирма из Буэнос-Айреса, имеющая разрешение. Получателем креветок была компания из Петербурга.