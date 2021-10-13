Часть домов в Кудрово на сутки останется без отопления и горячей воды

В Кудрово на сутки отключат воду, но ради благой цели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около сотни домов в Кудрово останутся без отопления и горячей воды на сутки, с 15 по 16 октября 2021 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга». Причина весомая – рабочие намерены подключить потребителей к вновь смонтированному трубопроводу.

- Новая сеть имеет больший диаметр, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение и бесперебойную подачу ГВС для зоны активной застройки. Работы продлятся с 9:00 15 октября до 9:00 16 октября 2021 года, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети».

Как пояснили теплоэнергетики, все работы согласовали с местным муниципалитетом. На месте будут трудиться три бригады эксплуатационного района и специалисты подрядной организации.