Съемки фильма «Медея» ограничат движение транспорта с 16 по 17 октября в центре Петербурга

В центре Петербурга перекроют одну улицу ради съемок фильма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Петербурга ограничат движение транспорта с 16 по 17 октября из-за проведения съемок художественного фильма «Медея». Об этом рассказали в Смольном. В главной роли картины снимается известный актер Евгений Цыганов. Пару ему составит грузинская модель Тинатин Далакишвили. По названию можно догадаться, что фильм – современная интерпретация античной трагедии Еврипида.

Что касается неудобства для автомобилистов, то в первую очередь ограничения коснутся 3-й Советской улицы. Речь об участке от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта, эту дистанцию полностью закроют от машин 17 октября с 06:00 до 21:00. Но и это не все.

- Также с 16:00 16 октября до 21:00 17 октября запретят останавливаться по 2-й Советской ул. от Дегтярной ул. до Суворовского пр., 3-й Советской ул. от Дегтярной ул. до Суворовского пр. и Дегтярной ул. от 3-й Советской ул. до 2-й Советской ул, - добавляют в комитет по транспорту Петербурга.