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Общество13 октября 2021 21:28

Дорожники уничтожили разноцветные мозаики, прикрывавшие ямы в центре Петербурга

Зато на участках в Семенцах будет новый асфальт
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Семенцах закатали под асфальт разноцветные мозаики на тротуаре и дорогах. Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

В Семенцах закатали под асфальт разноцветные мозаики на тротуаре и дорогах. Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

Работники дорожной службы уничтожили две разноцветные мозаики, ставшие украшением Семенцов, исторического района Петербурга. Напомним, в начале сентября местные активисты заделывали инсталляциями дыры в асфальте. Это был оригинальный способ обратить внимание местной администрации на состояние дорожного полотна в отдельных уголках района. И вот, два арт-объекта, полюбившиеся местным жителям канули в Лету. Но перформанс удался – асфальт все-таки приведут в порядок.

На участке появился новый асфальт вместо ям с мозаикой. Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

На участке появился новый асфальт вместо ям с мозаикой. Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

- Сегодня городские службы «забрали» Слона. Надеемся, он успел вас порадовать. Шереметьевская звезда тоже нас покинула. Не можем определиться в своих чувствах. Мы больше довольны, что обратили внимание на ямы, но расстроены, что уничтожили наши мозаики, - пишут инициативные жители Семенцов в своем Instagram-аккаунте.

Добавим, что первые мозаики в районе пока что целы. Не исключено, что их в скором времени тоже закатают под асфальт.