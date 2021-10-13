Дорожники уничтожили разноцветные мозаики, прикрывавшие ямы в центре Петербурга

В Семенцах закатали под асфальт разноцветные мозаики на тротуаре и дорогах. Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

Работники дорожной службы уничтожили две разноцветные мозаики, ставшие украшением Семенцов, исторического района Петербурга. Напомним, в начале сентября местные активисты заделывали инсталляциями дыры в асфальте. Это был оригинальный способ обратить внимание местной администрации на состояние дорожного полотна в отдельных уголках района. И вот, два арт-объекта, полюбившиеся местным жителям канули в Лету. Но перформанс удался – асфальт все-таки приведут в порядок.

На участке появился новый асфальт вместо ям с мозаикой. Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

- Сегодня городские службы «забрали» Слона. Надеемся, он успел вас порадовать. Шереметьевская звезда тоже нас покинула. Не можем определиться в своих чувствах. Мы больше довольны, что обратили внимание на ямы, но расстроены, что уничтожили наши мозаики, - пишут инициативные жители Семенцов в своем Instagram-аккаунте.

Добавим, что первые мозаики в районе пока что целы. Не исключено, что их в скором времени тоже закатают под асфальт.