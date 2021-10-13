Петербуржец выставил на продажу личные вещи участников группы Linkin Park. Фото: Авито.

Петербуржец распродает личные вещи группы Linkin Park. Объявления о продаже он разместил на Авито. Так, мужчина предлагает за 80 тысяч рублей барабанные палочки барабанщика рок-группы Linkin Park Роба Бурдона.

- Палочки подарены лично Робом на концерте на стадионе «Петровский» в 2014 году, - написано в объявлении.

А за 100 тысяч рублей он отдает брендовую кепку вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. По словам продавца, в ней музыкант выступах на двух концертах и снимался в клипе Talking to myself.

- Кепка практически в идеальном состоянии. Была подарена моему другу - одному из организаторов концертов Linkin Park в России в 2017 году. А уже он подарил ее мне, - рассказал автор объявления корреспонденту «КП».