Вооруженный мужчина ограбил аптеку на Новочеркасском проспекте в Петербурге

Вооруженный грабитель вынес 8 тысяч рублей из аптеки в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Петербурга вооруженный мужчина ограбил аптеку, расположенную в доме №40 на Новочеркасском проспекте. Все произошло около 19:20 в среду, 13 октября. Испуганный фармацевт не стала спорить со злоумышленником, поскольку он направил на нее нечто, очень похожее на пистолет. В итоге грабитель добыл 8 тысяч рублей из кассы и убежал прочь.

- С места происшествия злоумышленник скрылся со своим сообщником, который ожидал его на улице. Злоумышленники были одеты в черную одежду, на лицах медицинские маски, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция патрулирует улицы города, разыскивая банду.