Автоледи столкнулась с машиной Росгвардии на севере Петербурга

Автомобиль Росгвардии попал в ДТП на севере Петербурга. Фото: vk.com/iiiama3 / vk.com/spb_today

Автоледи на «Хендае» столкнулась с машиной Росгвардии в Выборгском районе Петербурга. Все произошло поздним вечером среды, 13 октября, на пересечении Поэтического бульвара и улицы Есенина. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, у автомобиля росгвардейцев помят капот. О пострадавших очевидец не сообщил, но назвал свою версию произошедшей аварии.

Судя по снимкам с места, все живы-здоровы. Фото: vk.com/iiiama3 / vk.com/spb_today

- Девушка не пропустила автомобиль Росгвардии, - утверждает очевидец Сергей, автор фотографий с места происшествия.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подтвердили «Комсомолке» факт ДТП.

- В результате аварии пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства данного происшествия, - отметили в Росгвардии.