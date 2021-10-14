Автобусы и троллейбусы получат приоритет на Суворовском проспекте благодаря «умным» светофорам

Общественному транспорту дадут приоритет в движении на Суворовском проспекте. Фото: Смольный

Общественный транспорт получит приоритет в движении на зачастую загруженном Суворовском проспекте в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. Все просто – на нерегулируемых перекрестках установят «умные» светофоры. Потоки пешеходов начнут организовано переходить дорогу, что сократит количество остановок автобусов и троллейбусов. Интервалы включения зеленых и красных сигналов будут определяться на основании получения данных о движении людей и транспорта.

- На первом этапе, завершение которого запланировано на ноябрь 2021 года, новое оборудование будет установлено на участке Суворовского проспекта от Невского проспекта до Заячьего переулка, - отмечают в пресс-службе администрации Петербурга.

Добавим, что пока на участке проспекта оборудовали светофорные островки, обустроили крайнюю левую полосу и установили знаки приоритета.