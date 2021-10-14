23-метровую ель установят на Дворцовой площади в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге идет подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Как стало известно 14 октября 2021 года, на Дворцовой площади установят натуральную ель, которая будет высотой не менее 23 метров. Об этом сообщается на портале госзакупок.

- Требуется натуральная ель высотой не менее 23 метров, а также не менее 25 натуральных маленьких елочек высотой 2-5 метров и еловые ветви, - говорится на портале.

По всей видимости, в этом году Дворцовую площадь, как и в прошлом, будет украшать композиция из главной елки и маленьких, установленных вокруг нее. Главную елку украсят в ретро стиле игрушками в виде Щелкунчика, снеговиков, конфет, избушек, шаров и гирлянд с флажками. Макушку украсит звезда.

Также в городе установят еще 18 искусственных елок высотой в 14 метров. Они будут украшены различными бусами из шаров, "дождиком" и гирляндами.