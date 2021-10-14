Гигантские очереди выстроились на общественный транспорт в Мурино утром 14 октября

Жители Мурино пожаловались на гигантские очереди на общественный транспорт Фото: Предоставлено "КП"

Утром 14 октября 2021 года жители Мурино Ленинградской области не могут выехать из города. Горожане пожаловались на проблему с общественным транспортом. Гигантская очередь выстроилась на маршрутку номер 668 у дома 23 по Шувалова, которая курсирует до метро "Девяткино".

- Люди ждут в очереди по полчаса, с учетом того, что транспорт ходит часто, - пожаловались местные жители.

Горожане по полчаса ждут, чтобы доехать до метро

В целом, и до метро оттуда пешком около 20 минут. Однако горожане продолжают стоять в надежде поместиться в очередную маршрутку.

Известно, что ранее администрация Всеволожского муниципального района рекомендовала перевозчику, который обслуживает маршруты №667, 668 и 668а в Мурино закупить автобусы с низким полом и площадкой для детских и инвалидных колясок, которые бы могли вмещать больше людей.