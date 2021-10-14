Густой туман накрыл Петербург 14 октября

Густой туман окутал Петербург Фото: Александра СУРИС

Утром 14 октября 2021 года Санкт-Петербург превратился в загадочный, таинственный город. Северную столицу накрыл густой туман, скрыв от взора горожан парки, улицы и здания. Местные жители отмечают, что туман можно словно бы "резать ножом".

- Такой густой туманище в Петербурге. Ничего не видно. Все за ним скрылось, как за плотной стеной, - рассказали "КП-Петербург" читатели.

- Где-то там за туманом дома, с другой стороны парк, дорога и магазин. Но ничего не видно.

За плотной пеленой почти ничего не видно Фото: Полина ШАНДРАК

Традиционно, туман скрыл и основные достопримечательности города. В белой пелене спрятались "Лахта центр", Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, а также Адмиралтейство.

Напомним, что МЧС предупреждало о тумане. Спасатели отмечали, что видимость в утренние часы в городе сократится до 500 метров и меньше.