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Общество14 октября 2021 9:45

Густой туман накрыл Петербург 14 октября

Город скрылся в белой пелене
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Густой туман окутал Петербург

Густой туман окутал Петербург

Фото: Александра СУРИС

Утром 14 октября 2021 года Санкт-Петербург превратился в загадочный, таинственный город. Северную столицу накрыл густой туман, скрыв от взора горожан парки, улицы и здания. Местные жители отмечают, что туман можно словно бы "резать ножом".

- Такой густой туманище в Петербурге. Ничего не видно. Все за ним скрылось, как за плотной стеной, - рассказали "КП-Петербург" читатели.

- Где-то там за туманом дома, с другой стороны парк, дорога и магазин. Но ничего не видно.

За плотной пеленой почти ничего не видно

За плотной пеленой почти ничего не видно

Фото: Полина ШАНДРАК

Традиционно, туман скрыл и основные достопримечательности города. В белой пелене спрятались "Лахта центр", Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова, а также Адмиралтейство.

Напомним, что МЧС предупреждало о тумане. Спасатели отмечали, что видимость в утренние часы в городе сократится до 500 метров и меньше.

Густой туман накрыл Петербург 14 октября