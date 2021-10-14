Обязательные QR-коды для посещения общественных мест могут ввести в Петербурге

Смольный может ввести QR-коды для посещения общественных мест в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге с каждым днем становится тяжелее. Власти города начали обдумывать возможность ужесточения коронавирусных ограничений. В частности, введение QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий. Об этом стало известно 13 октября 2021 года.

- Идея введения QR-кодов действительно обсуждается, однако пока что однозначного решения по ней нет, – сообщил «КП-Петербург» информированный источник. – Вместе с тем, поскольку ситуация с эпидемией в городе явно ухудшается, исключать такой исход событий нельзя.

Отмечается, что ограничения могут затронуть всю сферу услуг, а также развлечений, включая гостиницы, музеи, театры, рестораны, салоны красоты и многое другое.

Напомним, что на днях Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, которые чаще всего по работе сталкиваются с людьми.