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Происшествия14 октября 2021 10:54

Полиция разыскивает извращенца за домогательства к 12-летней девочке в вагоне метро Петербурга

Инцидент произошел вечером в перегоне между станциями "Ладожская" и "Проспект Большевиков"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают мужчину, домогавшегося к 12-летней девочке в метро

В Петербурге разыскивают мужчину, домогавшегося к 12-летней девочке в метро

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает извращенца за домогательства к 12-летней девочке в вагоне метро. Вечером 13 октября 2021 года в отделение МВД по Невскому району обратился отец школьницы, который рассказал о произошедшем.

- Мужчина уточнил, что инцидент произошел еще 4 октября в седьмом часу вечера. В вагоне поезда, который ехал от станции "Ладожская" до станции "Проспект Большевиков" неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении его дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция изъяла видео запись из вагона. На ней был запечатлен мужчина лет 40-45, ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения, с круглым лицом, залысиной. Он был одет в темно-синюю куртку с белыми полосами, рубашку в бело-розовую клетку, черные брюки и ботинки.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.