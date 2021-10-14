Водители сообщают о перекрытии КАД и подъездов к ЗСД полицией

Водители сообщают о перекрытии КАД. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские водители пожаловались в соцсетях на перекрытие движения по КАД в районе аэропорта Пулково. Машины останавливались буквально на несколько минут, но этого хватило для создания пробки.

- Перекрыли КАД. Все подъезду к ЗСД тоже закрыты, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причинами «стояния» водители называют проезд кортежей высоких гостей, которые, вероятно, прибыли на проходящий в городе Международный женский форум. Также горожане сообщают о скоплении машин ДПС в местах проведения мероприятия в центре города. Здесь также ограничен проезд.

- Сегодня весь город перекрыли, как будто и так пробок мало, - сокрушаются горожане.

Напомним, что форум проходит в Петербурге с 13 по 15 октября.