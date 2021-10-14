Финляндия с 18 октября открывает пункт пропуска «Вайниккала», через который ходят поезда «Аллегро»

Открытие погранперехода "Вайниккала" может помочь возобновлению перевозок поездами "Аллегро". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Финляндии решили открыть для пассажирского сообщения пограничный пункт «Вайниккала», который был закрыт более полутора лет из-за пандемии коронавируса. Именно через этот пункт проходили скоростные поезда «Аллегро».

- Финляндия откроет для пассажирского железнодорожного сообщения с РФ погранпункт «Вайниккала» на финско-российской границе, его закрытие ранее было препятствием для возобновления пассажирских перевозок по железной дороге, - пишет ТАСС со ссылкой на решение госсовета Финляндии.

Это не означает автоматического возобновления пассажирских перевозок между Петербургом и Хельсинки, однако делает такой вариант развития наиболее вероятным.

Напомним, что ранее в Финляндии обсуждалось возможное признание вакцины «Спутник V» и допуск в страну российских туристов, привитых данным препаратом, как уже сделано в Эстонии.

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