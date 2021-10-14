Первый снег выпадет в Петербурге в октябре

Первый снег ожидается в Петербурге в октябре Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге первый в этом сезоне снег может выпасть уже в октябре, ближе к концу месяца. Об этом 14 октября 2021 года "Невским новостям" рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Ближайшая вероятность снега - это 23-24 октября. Однако циклон пока что проходит неустойчиво, непродолжительно и временно. Поэтому, после снега снова потеплеет, так как циклоны будут выносить теплый воздух, - рассказал специалист.

По словам Колесова, в ближайшие дни в Петербурге будет около плюс 5-10 градусов. Однако, когда погода с осенней перейдет на зимнюю, пока сказать точно не может.

В тоже время, в Ленинградской области первый снег может выпасть уже в ближайшие дни 17-18 октября. Но продержится он недолго, растает за несколько часов, поэтому поиграть в снежки не получится.