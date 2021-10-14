«Ленфильм» получил субсидию на съемки кино от Министерства культуры впервые за четыре года

"Ленфильм" получил деньги на съемки кино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Ленфильм» впервые за четыре года получил деньги от Министерства Культуры на съемки кино. Грант выделен на работы по картине «Летом асфальт теплый», режиссера Ирины Бас по сценарию Наргиз Багирзаде.

- Для нас это очень важная новость. По разным причинам киностудия не получала субсидий на создание фильмов с 2017 года. Согласно новой стратегии развития мы планируем ежегодно участвовать в презентации картин в Минкультуры России и Фонде кино и надеемся при государственной поддержке запускать, как минимум, по два проекта в год» - приводит слова гендиректора киностудии Федора Щербакова пресс-служба «Ленфильма».

Сама картина рассказывает историю 17-летней девушки Даши (ее сыграет звезда фильма «Перевал Дятлова» Мария Мацель) , которую в детстве бросила мать.

Даша выросла в провинциальном городе с любящим, но занудным и деспотичным отцом, хотя, как ей кажется, могла бы жить с матерью-пианисткой в Москве. Девушка ищет мать и пытается получить ответы на вопросы, тяготящие ее долгие годы.