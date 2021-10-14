Петербург упразднит муниципалитеты к 2022 году

Петербург собирается избавиться от муниципалитетов к 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

К 2023 году в России должны реализовать реформу местного самоуправления, которая приведет к слиняю муниципалитетов в округа. Реализация инициативы позволит сократить трату бюджетных денег, которые выделяются местечковым органам власти. Не обойдет реформа стороной и Санкт-Петербург. Однако Северная столица может пойти своим путем. Сейчас Государственная дума обсуждает различные варианты.

- В Петербурге 111 муниципальных образований. Некоторые можно обойти пешком за считанные минуты, а на балансе у них стоят по два автомобиля, купленные на бюджетные деньги. Скорее всего, муниципалитеты объединятся, после чего их численность сократится в два-три раза. Слияние, запланированное на 2022 год, позволит сделать расходы более открытыми и прозрачными. У нас есть отрицательные примеры, когда из-за внутренних противоречий, органы местного самоуправления не могут выбрать главу и нормально работать, - сообщил депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов.

Источник «Комсомолки» допускает, что Северную столицу могут перекроить по образу и подобию Москвы, после чего на смену муниципалам придут районные депутаты. Однако Виталий Милонов счел такой сценарий куда менее вероятным.

- Петербургские районы останутся теми же, но появятся крупные муниципальные округа. Они могут быть сопоставимы по площади с некоторыми районами или будут занимать меньше территорий, - добавил Милонов.

Он отметил, что, хотя Дума принимает активное участие в обсуждении реформы местного самоуправления, последнее слово в том, каким образом реализуют инициативу, будет за губернатором и Законодательным собранием Петербурга.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий СОЛОННИКОВ, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга, политолог:

- Речь идет не обо всех муниципалитетах. Вряд ли объединение возможно, скажем, в Курортном районе, где Сестрорецк сольется с Зеленогорском. Или в Кронштадте, где муниципалитет только один. Скорее, реформа коснется только внутригородские районы. А еще, вероятно, в Петербурге появится двухуровневая муниципальная система, как в Ленинградской области.