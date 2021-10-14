Труп мужчины в трубе обнаружили в Ленобласти

В Ленобласти обнаружили труп мужчины в водосточной канаве. Фото: vk.com/acclo

Труп неизвестного мужчины обнаружили в трубе у садоводческого массива Пупышево в Волховском районе Ленобласти. Напуганный очевидец сообщил обо всем спецслужбам. Первыми на место происшествия прибыли спасатели из отряда Новой Ладоги.

- Дежурная смена извлекла тело мужчины и передала сотрудникам полиции, - сообщается в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Личность мужчины устанавливают. Версии о причинах смерти пока не упоминаются.