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Происшествия14 октября 2021 23:02

Труп мужчины в трубе обнаружили в Ленобласти

Как тело оказалось в водосточной канаве, выясняют полицейские
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти обнаружили труп мужчины в водосточной канаве. Фото: vk.com/acclo

В Ленобласти обнаружили труп мужчины в водосточной канаве. Фото: vk.com/acclo

Труп неизвестного мужчины обнаружили в трубе у садоводческого массива Пупышево в Волховском районе Ленобласти. Напуганный очевидец сообщил обо всем спецслужбам. Первыми на место происшествия прибыли спасатели из отряда Новой Ладоги.

- Дежурная смена извлекла тело мужчины и передала сотрудникам полиции, - сообщается в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Личность мужчины устанавливают. Версии о причинах смерти пока не упоминаются.