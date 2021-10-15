Магистральный нефтепровод загорелся в городе Тосно

Магистральный нефтепровод загорелся в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области загорелся нефтепровод. В четвертом часу дня в четверг, 14 октября 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Тосно, напротив дома 12 по улице Боярова в лесном массиве горит нефтепровод. Специалисты немедленно выехали на место, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что около 15:30 часов на 91 километре магистрального нефтепровода «Транс-Нефть Балтика», в 500 метрах от Барыбина в Тосно произошло возгорание нефтепровода, - рассказал источник.

Осмотрев территорию вокруг, полицейские обнаружили в 20 метрах от места возгорания несанкционированную врезку в магистраль нефтепровода с последующим отводом шланга на расстояние 200 метров без емкости.

Пожар потушили. Также с места полицейские забрали отрезок шланга с гайкой и шаровой кран. Проверка продолжается.