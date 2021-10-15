На трассе "Сортавала" в Ленобласти перекроют два съезда

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью перекроют два съезда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области на трассе "Сортавала" дорожники запланировали перекрытия. Как стало известно 15 октября 2021 года, с 19 октября на 15 километре трассы А-121 будут полностью закрыты два съезда в районе деревни Агалатово. Об этом подробно рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- С 19 по 22 октября на транспортной развязке дороги "Сортавала" будут полностью перекрыты два съезда: по направлению из Приозерска в Агалатово и из Агалатово в сторону Петербурга, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Так, первый съезд будет перекрыт с 9 до 15 часов 19 октября и с 9 до 21 часов 21 октября. Второй съезд будут перекрывать с 15 до 21 часов 19 октября и с 15 часов 21 октября до 9 часов 22 октября.

Также на путепроводе над трассой "Сортавала" организуют реверсивное движение с ограничением скорости до 40 километров в час.