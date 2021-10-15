«Бросал телефон в лицо, бил ногами»: суд вынес приговор отцу, истязавшему малолетнюю дочку

Суд оставил на свободе отца, избивавшего 9-летнюю дочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор отцу, который систематически издевался над малолетней дочкой. По данным следствия, мужчина бил девочку, швырял ее на пол и даже с силой кинул в лицо тяжелым смартфоном, попав ребенку в глаз.

- Суд установил: в период времени с марта по август 2020 года подсудимый, являясь отцом несовершеннолетней 2011 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил ей побои ремнем, руками, ногами в голову и живот, бросал на диван, а затем на пол, отчего девочка повторно падала на пол и ударялась головой о предметы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На суде мужчина вину признал частично, объяснив, что систематических истязаний не было, а лишь единичные случаи. Ранее мужчина уже был судим, однако в места лишения свободы он не поедет. Судья дал горе-отцу 3,5 года колонии условно.

В случае нового проступка условный срок превратится в реальный.