Более 600 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Ленобласти

В Ленобласти привили от коронавируса более 600 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 600 тысяч жителей Ленобласти вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации 47 региона. За последний день прививку получили 5 207 человек. Что касается заболевших, то за минувшие сутки инфекцию подхватили 292 жителя. При этом среди них не было ни одного привитого.

Напомним, с 15 ноября в Ленобласти ужесточают меры безопасности по коронавирусу из-за роста заболеваемости и госпитализаций. В 47 регионе начнут требовать QR-код для входа в театры, кино, клубы, цирки, бассейны, а также на фитнес и концерты. Альтернатива – ПЦР тест, который не должен быть сделан не позднее 72 часов.

- При посещении жизненно необходимых объектов, таких как магазины, аптеки, учреждения образования, торговые центры, необходимо соблюдать масочный режим, измерять температуру и соблюдать дистанцию. QR-код в этом случае требовать не будут, - сообщила глава комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай.