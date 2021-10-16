Почти 3,1 тысячи жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошлый день

3088 человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 088 жителей Петербурга заболели коронавирусом за минувшие сутки, 15 октября. Это рекордное число по заражениям инфекцией с конца января 2021 года. Новую статистику сообщил портал стопкоронавирус.рф. Среди выздоровевших за прошлый день значатся 2 245 человек. К сожалению, от COVID-19 умерли еще 67 горожан.

Прежняя вспышка заболеваемости была в январе 2021 года. Фото: "Яндекс"

- В Санкт-Петербурге выявили за все время пандемии 660 316 заболевших коронавирусом. Выздоровели 606 786 человек, умерли – 22 832, - передает оперштаб по борьбе с COVID-19.

К слову, число умерших от инфекции за сутки в России впервые превысило 1 тысячу человек. Тем временем власти Петербурга обсуждают возможность введения QR-кода для доступа на массовые мероприятия, в общепит и на праздники.