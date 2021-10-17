Тыловая часть циклона принесет в Петербург дожди и порывистый ветер

Сегодня, выходя из дома, лучше одеться потеплее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге – осень. Хорошей погоды в это воскресенье, 17 октября, ждать не приходится – в городе будет свежо, ветрено и дождливо. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- 17 октября погоду в Северной столице будет определять тыловая часть уходящего на восток циклона, - рассказал синоптик. - При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, ожидается сильные и порывистый ветер.

По городу температура воздуха ожидается в пределах +6, +8 градусов, по области - +4, +9 градусов. Ветер будет западным, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. А вот атмосферное давление установится на уровне в 752 миллиметра ртутного столба – это ниже нормы, так что внимательнее следите за своим состоянием и не допускайте перегрузок, если у вас есть метеозависимость.