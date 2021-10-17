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Общество17 октября 2021 10:33

11-летний школьник угрожал взорвать гимназию в Ленинградской области

Мать мальчика рассказала, что ее сын действовал «из хулиганских побуждений»
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жестокую шутку провернул в Ленинградской области 11-летний школьник: он отправил на случайный, судя по всему, номер несколько сообщений, в которых предупредил, что в городе Кировск готовится взрыв местной гимназии. О случившемся «КП-Петербург» в воскресенье, 17 октября, рассказал источник в правоохранительных органах.

- 16 октября в дежурную часть поступило сообщение о гражданки М. о том, что на номер телефона ее дочери посредством Whatsapp неизвестный пишет сообщения о том, что гимназия, расположенная в городе Кировск, будет взорвана, - уточнил источник.

Поиски привели полицию к жительнице Кингисеппского района, которая пояснила, что угрожающие сообщения отправлял ее несовершеннолетний сын - не серьезно, конечно, а «из хулиганских побуждений». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.