11-летний школьник угрожал взорвать гимназию в Ленинградской области

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жестокую шутку провернул в Ленинградской области 11-летний школьник: он отправил на случайный, судя по всему, номер несколько сообщений, в которых предупредил, что в городе Кировск готовится взрыв местной гимназии. О случившемся «КП-Петербург» в воскресенье, 17 октября, рассказал источник в правоохранительных органах.

- 16 октября в дежурную часть поступило сообщение о гражданки М. о том, что на номер телефона ее дочери посредством Whatsapp неизвестный пишет сообщения о том, что гимназия, расположенная в городе Кировск, будет взорвана, - уточнил источник.

Поиски привели полицию к жительнице Кингисеппского района, которая пояснила, что угрожающие сообщения отправлял ее несовершеннолетний сын - не серьезно, конечно, а «из хулиганских побуждений». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.