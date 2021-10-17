В Ленобласти нашли двоих мужчин, которые вышли в поход на лодке и пропали четыре дня назад

Спасатели благополучно отыскали пропавших мужчин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершились поиски двоих мужчин, которые еще в минувший вторник, 12 октября, ушли на лодке и не вернулись. По счастью, закончились хорошо: обоих «потеряшек» нашли и передали семьям. Об этом в субботу, 16 октября, сообщили спасатели в паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» ВКонтакте.

- 12 октября двое мужчин на лодке отправились по Новоладожскому каналу в сторону острова Птинов и не вернулись. Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога обнаружили пострадавших и передали родственникам, - рассказала пресс-служба объединения.

Состояние мужчин, а также обстоятельства, которые привели в итоге к их пропаже, в настоящий момент не уточняются. Однако, судя по фотографиям, у «потеряшек» все действительно хорошо, и конец этой истории можно считать счастливым.