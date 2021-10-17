Три автобусных маршрута изменятся в центре Петербурга из-за дорожных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге временно изменятся три автобусных маршрута – № 74, №46 и № 54. Причина – ремонт на Тверской улице в Центральном районе города. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

- Маршрут № 74 будет сокращен, - уточнили в ведомстве. - Автобус № 74 от остановки «Малая Балканская улица» пойдет по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее разворот на площади Пролетарской Диктатуры и далее в обратном направлении по своей трассе.

Автобус № 54 будет следовать от остановки «Малая Балканская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта. Следующие остановки - Суворовский проспект, площадь Пролетарской Диктатуры, Лафонская улица, Шпалерная улица, далее по своей трассе.

Наконец, автобус № 46 от остановки «Станция метро Ладожская» будет ходить по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее до площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улицы, Шпалерной улицы и далее по своей трассе. Всех, кто пользуется этими маршрутами, просят заранее запомнить грядущие изменения.