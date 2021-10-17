Шестеро подростков избили прохожего на Васильевском острове в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дикая история случилась в минувшую субботу, 16 октября, на Среднегаванском проспекте в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Компания из шестерых подростков – всем от 14 до 17 лет – избила прохожего «в результате внезапно возникшего конфликта». О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Полицию вызвал менеджер находящегося неподалеку магазина, - уточнил собеседник издания. – Прибывшая на место оперативная группа доставила подростков в отдел. В ходе дальнейших действий у них было изъято три ножа, шило, топор, газовый баллон, бита, два противогаза и нунчаки.

Состояние пострадавшего на данный момент не уточняется - известно лишь, что ему нанесли несколько ударов руками и ногами Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.