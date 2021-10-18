Погибшую женщину-врача нашли под окнами Елизаветинской больницы

Тело погибшей женщины нашли у стен больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти молодой женщины, тело которой было найдено в минувшие выходные под окнами Елизаветинской больницы. По предварительным данным, погибшая работала врачом и лежала в больнице с коронавирусом.

- Пострадавшую успели доставить в реанимацию, но спасти ее не удалось, - пишут «Невские новости».

По данным издания, за последнее время в семье погибшей женщины произошло сразу несколько смертей из-за коронавируса. С начала октября скончались ее мать и отец, также работавшие врачами.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.