Театральный фестиваль в честь 115-летия поэтессы Агнии Барто открылся в Петербурге

Театральный фестиваль в честь Агнии Барто открылся в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Театральный фестиваль Б’АРТ’О открылся в Петербурге по случаю 115-й годовщины со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Основные мероприятия пройдут на Малой сцене Театра юных зрителей.

- За три дня детские театры со всей России представят 15 коротких спектаклей, в основу которых легли стихи Барто и других детских поэтов, - сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Кроме театральных представлений во время фестиваля будет работать драматургическая лаборатория «ПЬесочница», цель которой - изучить творчество и опыт современных авторов, чтобы найти материал для новых детских пьес.

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