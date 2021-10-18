Адреса установки передвижных радаров скорости с 18 по 24 октября опубликовал Смольный

Места установки передвижных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru

Новые адреса работы радаров, фиксирующих превышение скорости, опубликовала администрация Петербурга. С 18 по 24 октября передвижные комплексы будут ловить лихачей в 20 местах по всему городу.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, -сообщает пресс-служба городской администрации.

Вся информация с камер также направляется в ГИБДД, уже там выносят решение о наказании проштрафившегося водителя.

Данные о местах нахождения радаров можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра Петербурга.