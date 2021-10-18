Тело пропавшей яхтсменки нашли в озере Александровское под Выборгом

Тело пропавшей женщина нашли в озере Александровское. Фото: vk.com/acclo

Тело пропавшей на Александровском озере яхтсменки два дня искали под Выборгом. О том, что его жена ушла на парусной лодке и пропала, 15 октября рассказал супруг женщины. Учитывая отсутствие связи с исчезнувшей, надежд на благополучный исход было мало. Опасения подтвердились вечером воскресенья.

- 15 октября в озере Александровское утонула женщина. Вчера спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили погибшую, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти на странице ведомства ВКонтакте.

Сейчас тело погибшей направлено в морг, обстоятельства ее гибели проверяют правоохранительные органы.

Отметим, что в минувшие выходные МЧС выпускало экстренное предупреждение из-за сильного ветра, выходить на акватории на лодках крайне не рекомендовалось.