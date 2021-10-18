В Боткинской больнице рассказали о росте госпитализаций непривитых от коронавируса пенсионеров

Главный врач Боткинской больницы рассказал о росте числа госпитализированных непривитых пенсионеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев рассказал о том, насколько важно прививаться от коронавируса людям старшего поколения. Он отметил, что за последнее время наблюдается рост госпитализаций пенсионеров, которые не привились от инфекции. Об этом главврач рассказал 18 октября 2021 года.

- Среди госпитализируемых пациентов в Больницу Боткина возросло количество людей старшего возраста, которые не были вакцинированы. Такие пациенты зачастую поступают в тяжелом состоянии, требуют нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии, - привел слова Гусева комитет по здравоохранению.

Врач рассказал, что у пожилых пациентов чаще всего бывает выраженная дыхательная недостаточность, из-за чего им необходимо подключение к аппарату ИВЛ.

Медик добавил, что самый эффективный способ на данный момент для того, чтобы защититься от тяжелого течения болезни - это вакцинация. Поэтому признал людей старшего поколения обязательно прививаться, если у них нет никаких противопоказаний.