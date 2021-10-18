Новый автовокзал и гостиницу построят в Купчино

В Купчино построят новый автовокзал и гостиницу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге рядом со станцией метро "Купчино" планируется построить новый автовокзал, гостиницу, а также подстанцию скорой помощи. Об этом 18 октября 2021 года рассказал губернатор Александр Беглов. Новые объекты разместятся на земельном участке на Витебском проспекте.

- Автовокзал, рассчитанный на 9600 пассажиров в сутки, обеспечит удобное сообщение с Псковом, Новгородом, Тосно, Гатчиной, Прибалтикой, - рассказали в Смольном.

Планируется, что новый автовокзал разгрузит автовокзала на набережной Обводного канала, так как часть маршрутов будет перенесена на новую площадку.

Предварительно, на вокзал и гостиницу будет потрачено порядка 1,12 млрд рублей. Строительство автовокзала будет длиться в течение шести лет. В плане это двухэтажное здание с кассами, залом ожидания, камерой хранения, фуд-кортом, комнаты для мамы и ребенка, а также комнатой для отдыха. Он будет состоять из пяти перронов прибытия и 12 перронов отправления.