Организаторов форумов и конференций поощрят налоговыми льготами в Петербурге

Налоговые льготы предоставят для организаторов форумов и конференций в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге предоставят налоговые льготы для организаторов форумов и конференций. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на совещании с чиновниками городского правительства. В Смольном понимают, что отдельные отрасли бизнеса все еще нуждаются в господдержке, в том числе те, кто занимается конгрессно-выставочной деятельностью.

- Предлагается расширить применение льгот по налогам и для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного типа. В перечень льготных категорий могут включить организации, осуществляющие деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания, - передает пресс-служба администрации Петербурга.

Как предполагают власти Северной столицы, налоговые льготы помогут бизнесу получить приток инвестиций и продолжить работу даже в период пандемии коронавирусу, когда потребительский спрос на услуги очевидно ниже.