Житель Петербурга выиграл суд у коммунальщиков из-за долгов в квитанции по ЖКХ

ошибка в счете стала причиной судебного разбирательства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербург смог отсудить моральную компенсацию от Жилкомсервиса №1 Центрального района за квитанцию, в которой была ошибочно указана сумма долга по квартплате. При этом долг был ранее добровольно погашен. Постоянное напоминание о несуществующей задолженности вызвало у истца моральные страдания.

- У собственников в период с 2008 года по 2015 год образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая была погашена в порядке исполнения мирового соглашения, утвержденного судом 06.05.2015. Включение сведений о наличии задолженности в платежные документы, после погашения задолженности, повлекло обращение в суд, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В июне петербуржец уже ходил в суд и там подтвердили отсутствие долгов, что не остановило коммунальщиков от выставления счета с задолженностью. Тогда мужчина решил отсудить компенсацию за моральный вред, потребовав 110 тысяч рублей.

Представители ЖКС в суд не явились, поэтому судья встал на сторону истца, присудив ему победу, но лишь с 10-тысячной компенсацией.