13-летняя школьница убежала от насильника, пока он снимал штаны

В Новгородской области задержали насильника-неудачника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Новгородской области задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования 13-летней школьницы. Вечером 12 октября, в городе Окуловка, он напал на идущую домой девочку и попытался затащить ее в кусты. Но пока насильник стягивал с себя штаны, школьница вырвалась и убежала.

- По версии следствия, мужчина, имеющий судимость за половые преступления против несовершеннолетних, догнал идущую по улице девочку, схватил ее и потащил к зданию подстанции, где попытался совершить изнасилование. В момент, когда злоумышленник снимал с себя одежду, девочка убежала от него, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Новгородской области.

Дома девочка рассказала все родным, те обратились в полицию. В Следкоме возбудили дело о покушении на изнасилование несовершеннолетнего, а через несколько дней подозреваемого поймали.

Теперь 50-летнему мужчине грозит от 12 до 20 лет строгого режима.