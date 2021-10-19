Снег и шквальный ветер на три дня накроют Ленобласть

Шквальный ветер и снегопад накроют Ленобласть на три дня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области начинается "репетиция" зимы. Начиная с 20 октября 2021 года в течение трех дней в регионе будет бушевать сильный ветер вместе со снегом. Об этом местных жителей предупредили в управлении МЧС по Ленобласти.

- 20 октября на территории Ленинградской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега, слабый гололед, порывы ветра 15-20 метров в секунду, - рассказали спасатели.

21 октября ветер чуть ослабнет до 15-17 метров в секунду, однако обильный мокрый снегопад вперемешку с дождем продолжится. На дорогах из-за гололеда будет очень опасная ситуация.

22 октября снега уже не будет, но ожидаются сильные дожди. Ветер снова усилится до 15-20 метров в секунду, а в прибрежных работах будет задувать еще сильнее - до 24 метров в секунду.