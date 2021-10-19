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Общество19 октября 2021 16:49

Дополнительные нерабочие дни в Санкт-Петербурге готов ввести Смольный

В администрации Северной столицы ждут решения президента
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Власти Петербурга готовы ввести для жителей города дополнительные нерабочие дни.

Власти Петербурга готовы ввести для жителей города дополнительные нерабочие дни.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург исполнит решение президента России Владимира Путина о «внеплановых каникулах» для взрослых, если оно будет принято. Об этом «Комсомолке» во вторник, 19 октября, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

- Я думаю, вы помните, что подобный опыт у нас уже есть – в прошлом году из-за роста заболеваемости также объявлялись «внеплановые каникулы», и продлились они в итоге не неделю, как предлагается сейчас, а куда дольше, - констатировал Дмитрий Чернейко. – За это время мы успели накопить опыт, сделать выводы и тщательнее выстроить административные механизмы. Так что если такое решение на уровне правительства России будет принято – оно будет исполнено. Скажу вам даже больше – если оно будет принято сегодня, мы сегодня же начнем его исполнять.

Напомним: ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила два сценария внеплановых каникул – с 30 октября по 7 ноября и, для ряда регионов, с 23 октября по 7 ноября. По какому из этих сценариев пойдет в Санкт-Петербург, если инициатива Голиковой будет одобрена, пока не известно.