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Общество19 октября 2021 22:28

Очередной разлив нефтепродуктов ликвидировали на акватории Мойки в Петербурге

Воду обработали активной пеной между двумя мостами
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На реке Мойке устранили разлив топлива. Фото: ГУП "Пиларн"

На реке Мойке устранили разлив топлива. Фото: ГУП "Пиларн"

Экологи ликвидировали очередной разлив нефтепродуктов на акватории реки Мойки в Санкт-Петербурге. Очевидец заметил пятна от топлива во вторник, 19 октября, в районе дома №106 по набережной. На место по заявке выехали специалисты «Пиларн». Эксперты подъехали к разливу нефтепродуктов на нефтемусоросборщике с названием «Дозор». Визуальный осмотр подтвердил наличие проблемы.

- Акваторию между мостами Храповицким и Краснофлотским обработали активной пеной. Аварийный разлив успешно ликвидировали силами и средствами аварийно-спасательного формирования, - передает пресс-служба ГУП «Пиларн».

Добавим, что экологи круглосуточно принимают жалобы на загрязнение акваторий Петербурга по телефону 417-59-36.