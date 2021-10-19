На новогоднее оформление канала Грибоедова и Большой Конюшенной выделили 19 млн рублей

В Петербурге ищут подрядчика для новогоднего оформления канала Грибоедова. Фото: Городской центр рекламы праздничного оформления

Смольный выделил 19,1 млн рублей на новогоднее оформление канала Грибоедова и Большой Конюшенной улицы. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок 19 октября. Подача заявок от компаний открыта до 27-го числа. Согласно документации, монтаж украшений должен начаться уже с 1 декабря, а в худшем случае – с 9-го. На демонтаж конструкций отводится большой период – с 15 января по 15 марта 2022 года.

- Необходимо централизованно оформить канал Грибоедова, участок от Банковского моста до Ново-Конюшенного моста, включая Итальянский мост, а также Большую Конюшенную улицу к праздникам «Новый 2022 год и Рождество Христово», - говорится в госзакупке.

На месте установят много чего: световые гирлянды, тоннели и арки, тросовые конструкции, композиционные арт-объекты «Сердце» и «Шар». Судя по эскизам, некоторые объекты повторяют те, что были в прошлом году.