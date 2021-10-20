Ресторан бывшей жены Сергея Шнурова закрылся в Петербурге

В Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой. Фото: instagram.com/biomybio_foodlab

В Санкт-Петербурге закрылся ресторан Матильды Шнуровой, бывшей жены лидера музыкальной группы «Ленинград». Об этом сообщается на официальном сайте заведения Bio My Bio, специализировавшегося на здоровой еде. Ресторан на Вознесенском проспекте проработал 1,5 года. Матильда Шнурова в своем Instagram-аккаунте рассказала об очевидных, но все равно горестных причинах закрытия своего детища.

- Сегодня в статистику жертв пандемии коронавируса можно добавить +1. Мы просто в данный момент не справились с экономикой в контексте больших внешних обстоятельств и дороговизны обслуживания проекта и площадки в том числе, - объясняет владелица ресторана.

Матильда Шнурова не исключает, что заведение переоткроют в будущем, когда пандемия отступит. Вероятно, заведение реинкарнирует в Москве, а не в Петербурге.