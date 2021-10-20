Прилежный гость изрезал ножом пенсионерку на ее даче в Ленобалсти

Полиция нашла мужчину, убившего пенсионерку на ее даче. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция нашла и задержала жителя Петербурга, которого подозревают в жестоком убийстве пенсионерки в Ленобалсти. Тело 70-летней женщины было найдено в ее домике в садоводстве поселка Торики в Ленобласти 16 октября.

- В 18:42 в садоводстве «Искра» на кухне своего дома с множественными ножевыми ранениями брюшной полости и груди обнаружен труп женщины 1951 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург». - 19 октября у себя дома, на улице Юных Пионеров в Красносельском районе Петербурга задержан мужчина 1963 года рождения, пенсионер, который, находясь в гостях в садоводстве, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений убил ножом хозяйку, после чего скрылся.

Известно, что ранее мужчина не был судим, к ответственности не привлекался и был прилежным гражданином. Что толкнуло его на жестокую расправу с хозяйкой дачи, установит следствие.

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