Умерла Ирина Олевская, ведущий художник Императорского фарфорового завода

Умерла заслуженный художник России Ирина Олевская / Фото: ИФЗ

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни умерла Ирина Олевская, заслуженный художник России и ведущий художник Императорского фарфорового завода. Об этом 19 октября 2021 года сообщили в пресс-службе завода.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября из жизни ушла Инна Соломоновна Олевская, гений отечественного фарфора, ведущий художник ИФЗ, член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ, член Союза художников России, - рассказали в пресс-службе.

Инна Соломоновна родилась в Киеве, там же окончила художественную школу при академии художеств. После переехала в Ленинград, где училась в академии имени Мухиной по специальности керамики и стекла.

На Ломоносовском фарфоровом заводе она работала с 1969 года, который в 2005 году был переименован в Императорский.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.